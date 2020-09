Ancelotti vince la terza di fila ed ora l’Everton è primo!

L’Everton non di ferma e conquista la terza vittoria di fila in altrettante partite di Premier League.

La squadra di Carlo Ancelotti ha vinto 2-1 sul terreno del Selhurst Park di Londra, dove gioca il Crystal Palace. La compagine di Liverpool è andata in vantaggio al 10′ con Calvert-Lewin e, dopo avere avere subito il pareggio dei padroni di casa allenati da Roy Hodgson con Kouyate al 26′, è tornata a condurre definitivamente grazie a Richarlison, che al 40′ ha trasformato un rigore.

Ha vinto anche il Manchester Unted (3-2) sul terreno dell’American Express Community Stadium di Falmer, dove gioca il Brighton. I padroni di cada sono passati in vantaggio al 40′ su rigore con Maupay, ma sono stati raggiunti al 43′ dall’autogol di Dunk. Nella ripresa Rashford al 10′ ha portato avanti i ‘Red Devils’; nuovo pari casalingo al 50′ della ripresa con March e, dopo ben 10′ di recupero, definitivo 3-2 su rigore di Bruno Fernandes.

Nella classifica della Premier, dopo tre turni, guida attualmente l’Everton con 9 lunghezze e +3 su Leicester, Arsenal, Liveropool (che devono ancora giocare) e Crystal Palace. (ANSA).