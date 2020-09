Tutti i dettagli del possibile rinnovo di Hysaj. Schiarita con l’agente di Milik. Prima il rinnovo?

Una schiarita nei rapporti tra l’agente di Milik e il Napoli può fare da apripista a una soluzione condivisa: Pantak è disposto a rinunciare alle pretese del passato anche perché la situazione per l’attaccante comincia a diventare pesante. Lavora in disparte da due settimane e non verrà reintegrato in prima squadra nel caso in cui non dovesse trovare una sistemazione. La pista Premier resta una delle poche percorribili, a meno che Milik non abbassi le sue richieste di stipendio (continua a chiedere 5 milioni l’anno). Ma il Tottenham vorrebbe la soluzione del prestito con riscatto tra un anno, quindi prima Milik dovrebbe rinnovare con il Napoli e poi essere ceduto. Vecino non sembra pista percorribile ma è chiaro che il Napoli cerca una soluzione a centrocampo perché numericamente ne manca uno. Prima della pausa potrebbe arrivare la fumata bianca per il rinnovo di Hysaj, pronto a firmare fino al 2025 a 2,6 milioni a stagione. Un bel colpo per l’albanese. Pino Taormina (Il Mattino)