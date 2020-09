SKY – Oltre il Tottenham, anche l’ex Ancelotti vuole Milik

Sembra davvero un’estate complicata per Milik, Gattuso non lo convocata tra amichevoli e gare ufficiali, fuori dal progetto e affari che al momento non si sbloccano. Dopo la Juventus e la Roma, è rimasta la Premier League sul polacco. Oltre al Tottenham, timidi sondaggi da parte dell’Everton dell’ex Ancelotti. L’idea del Napoli è quella di rinnovargli il contratto e cederlo con la formula del prestito negli ultimi giorni di mercato. Sarà la mossa giusta per far terminare al meglio questa storia?

Font: gianlucadimarzio.com