Domenica alle ore 15,00 allo stadio San Paolo, il Napoli affronterà il Genoa per la seconda giornata di campionato. Secondo i colleghi di Sky, mister Gattuso potrebbe far giocare ancora Ospina, Hysaj e Demme come a Parma. La novità dovrebbe essere Politano al posto di Lozano. Per i rossoblù, ritorno dalla squalifica di Masiello. Duo offensivo con Pandev e Destro.

La Redazione