Renica: “Osimhen sembra davvero forte, Demme è importantissimo”

Alessandro Renica, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal: “La metodologia di lavoro di Gattuso, soprattutto durante la settimana, è molto importante, l’affiatamento è fondamentale così come il sistema di gioco. Sono tutti gli aspetti, questi, che hanno compromesso la scorsa stagione. Da quello che abbiamo capito, Gattuso fa le sue scelte in base a quello che vede nel corso della settimana”.

“Rino decide anche in funzione dell’avversario, perché sa che ha una rosa ampia e competitiva. A me sembra giusto che tenga tutto il gruppo sulla corda per poi mandare in campo i calciatori più in forma e quelli più adatti per sfidare l’avversario di turno”.

Diego Demme?

“È un calciatore molto importante per la squadra perché recupera molti palloni. A mio avviso si deve andare avanti con lui, va benissimo“.

Osimhen?

“Giocatore molto interessante anche se la prudenza è d’obbligo. Mi piace perché attacca gli spazi che gli vengono lasciati, è molto abile in questo. È prematuro esprimere un giudizio ma è giovane, di prospettiva, dunque interessante lo è sicuramente. Vediamo quanto può crescere. A me sembra davvero forte“.