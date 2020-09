Psg, l’ultima chance per vendere Koulibaly

Il Psg sa di doversi svenare e di dover mettere sul piatto 80 milioni per Koulibaly e un quadriennale di almeno 9 milioni. I lavori sono in corso e di fatto, al momento, il Psg è davvero l’ultimo ostacolo alla permanenza del difensore in maglia azzurra almeno per un altro anno. A Parigi c’è fermento ma Fali Ramadani, in queste ore in Italia, va con i piedi per terra: non vuole illudersi né vuole turbare Koulibaly che ha spiegato a tutti gli amici napoletani che restare o andare via è solo una decisione della società. Perché lui qui sta bene. Ma Manchester City e Manchester United sono spariti dai radar. E oltre ai parigini non ci sono altri club che hanno puntato gli occhi su Koulibaly. Il solito Atletico Madrid ha chiesto notizie ma preferisce tenersi stretto Gimenez dopo aver detto no all’offerta da 85 milioni del City. Pino Taormina (Il Mattino)