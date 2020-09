Osimhen aspetta di giocare contro il Genoa. Ballottaggio Mertens-Lozano

A Parma Gattuso ha iniziato la sfida portandolo in panchina, mentre contro il Genoa partirà dal primo minuto. Victor Osimhen non vede l’ora di debuttare al San Paolo, probabilmente con mille spettatori, per confermare quanto di buono visto al “Tardini”. Contro l’undici di Maran c’è bisogno della sua fisicità, pronto a far sparigliare la carte, avendo al suo fianco calciatori del calibro di Mertens e Insigne, il tutto potrebbe essere più semplice. Il capitano è certo di giocare sul lato sinistro, mentre a destra ballottaggio tra il belga e Lozano, con l’ex di Utrecht e Psv in vantaggio sul messicano. Gattuso sa perfettamente che la punta nigeriana non è ancora al 100% della forma fisica, però in queste gare conterà molto sbloccarle contro difese chiuse, per poi giocare in scioltezza. Pronto insomma Osimhen per conferme.

Fonte: CdS