Il mercato in uscita del Napoli comincia a muoversi e riguarda alcuni calciatori ex Primavera, come il classe ’96 Mario Prezioso. Aggiornamenti su twitter di Nicolò Schira. “Il #Napoli cede in prestito il centrocampista Mario #Prezioso al #Modena. Pochi minuti fa la firma sul contratto”.

La Redazione