Marolda:”A me comunque non dispiace affatto Lozano,l’anno scorso è stato penalizzato”

A Radio Marte è intervenuto il giornalista Francesco Marolda, parlando delle posizioni migliori per i giocatori e di quella di Lozano:

“Mertens e Osimhen? Noi giornalisti abbiamo il vantaggio di poter giudicare dopo. Sicuramente il Napoli non può giocare come ha giocato con il Parma, non può pensare di giocare con 4 attaccanti più 2 mezzali d’attacco, sarebbe uno squilibrio incredibile che una squadra forte ti farebbe pagare a caro prezzo. Se hai Osimhen lo devi mettere in campo, poi chi metti vicino lo dicono gli allenamenti e le caratteristiche dei giocatori. Mertens in Nazionale gioca esterno. Quindi non credo che questo abbinamento sia così improponibile. A me comunque non dispiace affatto Lozano: lanciato bene, con la velocità che ha, potrebbe essere utile sia a Osimhen che a sé stesso. L’anno scorso giocava anche in una posizione non confacente al suo gioco, è stato molto penalizzato. Indubbiamente messo a destra si sta dando da fare, anche se forse sarebbe meglio giocare a sinistra. Chiedergli però la fase difensiva sarebbe troppo”.