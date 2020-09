Marmorato:”Genoa?Maran cercherà di fare una gara propositiva”

A Radio Marte è intervenuto Lino Marmorato, giornalista, per parlare del prossimo avversario di campionato del Napoli ,il Genoa:

“Come sta il Genoa prima del Napoli? Probabilmente sarà il Genoa visto contro il Crotone con una variabile difensiva: dove giocare Masiello e non Zapata con Goldaniga spostato centrale e Biraschi a sinistra. Maran cercherà di fare una gara propositiva anche se il Napoli è forte, proverà a giocare sulle debolezze degli azzurri che secondo me sono su questo centrocampo di grande qualità. Se Gattuso non riuscirà a clonare Allan o il sé stesso da giocatore avrà delle difficoltà. Destro? Avrà fatto impazzire chi gioca al fantacalcio perché nessuno lo avrà preso. Balotelli? Abbastanza difficile. Si aspetta un altro difensore che potrebbe essere Luperto. Il Genoa si presenta in modo propositivo, per poter attaccare il Napoli. La squadra vista nei primi 60′ a Parma non ha fatto paura, poi bisogna vedere se è stato merito del principe nigeriano far ragliare il ciuccio oppure se ci sono stati demeriti del Parma che non ha capito la situazione”.