In attesa dell’ incremento, al San Paolo sbarcano i 1000!

Manca solo l’ufficialità, ma anche al San Paolo, domenica, dovrebbe esserci l’arrivo dei mille. Proprio come a Parma, i biglietti saranno distribuiti con la formula dell’invito a familiari e sponsor. Per quanto riguarda i settori, l’idea è quella di aprire l’intera tribuna centrale: ovvero Posillipo, Nisida e Autorità, con gli spettatori disposti un posto sì e uno no su file alternate. Oggi potrebbe essere una giornata importante anche in una ottica di futuro ampliamento della capienza dello stadio, portarlo fino al 25% della capienza (l’unica Regione a dare parere negativo è stata il Lazio). Ovviamente questo aumento avverrebbe sempre con l’obbligo di indossare le mascherine. Oggi, infatti, verrà presentata la proposta dal Governo e poi successivamente dovrà essere sottoposta all’attenzione del comitato tecnico scientifico.