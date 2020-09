Il popolo azzurro chiede a K2 di restare. Il Psg nel frattempo intensifica i rapporti

Prima Mertens ed ora Koulibaly, i tifosi cercano di convincere il gigante senegalese a restare come si fece per il belga, autore del record di gol della storia del Napoli. L’ex Genk ad oggi ha una sola certezza, giocherà contro il Genoa, serio, concentrato, come sempre, ma è chiaro che il mercato ancora incombe. Ieri sui social il video della prima rete di K2 contro il Palermo e i messaggi dei tifosi partenopei. “I soldi finiscono, ma l’amore, per favore resta, non andare via”. Il mercato però detta i suoi tempi, mancano 10 giorni, offerte ufficiali non sono arrivate, anche se c’è sempre il Psg, con sondaggio del Liverpool. Il d.s. dei francesi Leonardo ha ottimi rapporti con De Laurentiis e farà una proposta economica, il Napoli poi capirà se sarà all’altezza di quella che chiede, ovvero sugli 80 milioni. Non manca molto, il K2 è sempre dura da scalare, ma i tifosi nel frattempo si sono già attivati per farlo restare in azzurro. Sokratis aspetta sempre in caso di addio del senegalese, avendo già un accordo con il Napoli.

Fonte: CdS