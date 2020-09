Il campionato in TV-Dirette Dazn e Rai Analisi su Sky, SI e 90º Minuto B

Tutto pronto su DAZN per dare il benvenuto anche alla Serie B che debutta in diretta e in esclusiva sulla piattaforma di streaming a partire da questo weekend. Dopo l’anticipo Monza-Spal, in diretta anche su Rai 2, domani alle ore 14 occhi puntati su Brescia-Ascoli e su Gigi Del Neri, dopo 20 anni tornato in B. Frosinone-Empoli e Salernitana-Reggina gli altri match clou della 1ª giornata. Domenica alle 21 la Reggiana ospita il Pisa. Su DAZN riparte anche Zona Gol, il programma dedicato alla cadetteria che farà rivivere emozioni e gol. Anche Sky dedicherà approfondimenti e analisi nella trasmissione condotta da Erika Calvani e Daniele Barone PIANO B in onda su SkySport 24 ogni lunedì alle 18.10. Torna anche 90º Minuto Serie B ogni sabato alle 23,45, opinionisti in studio Bortolo Mutti e Massimo Piscedda, già selezionatore della B Italia. Conduce da Roma Giovanna Carollo. Gol e approfondimenti sempre il sabato dalle 20 alle 20,45 su Sport Italia nella trasmissione Speciale Serie B condotta da Valentina Ballarini in onda dal 17 ottobre. Fonte: CdS