(Grafico) Napoli/Genoa, tridente “pesante” per Gattuso. Maran si presenterà con il 3-5-2

Domenica alle ore 15,00 al San Paolo, primo impegno ufficiale casalingo per il Napoli contro il Genoa di Rolando Maran per la seconda di campionato. Il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso probabilmente schiererà il tridente “pesante”, ovvero Mertens, Osimhen e Insigne, con Lozano pronto in caso di necessità. Per il resto Meret dovrebbe spuntarla su Ospina, Mario Rui in vantaggio su Hysaj a sinistra, mentre Lobotka favorito rispetto a Demme. Per i rossoblu sarà 3-5-2, squadra chiusa e pronta a ripartire con Pandev e Destro al centro dell’attacco. Sarà una sfida interessante e per i partenopei l’occasione è quella di confermare il successo di Parma.

Fonte: Corriere dello Sport