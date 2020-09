Giuntoli ha un altro nome sul taccuino per il centrocampo

Nei giorni scorsi al Napoli sarebbe arrivata anche un’altra proposta: sempre con un prestito e obbligo di riscatto. Si tratta di Jean Michael Seri, centrocampista del Fulham. Il 29enne ivoriano, in scadenza nel 2022, è tornato in Premier League dopo il prestito al Galatasaray. Il mediano, ancora in uscita, può essere preso in prestito per 1,5 milioni di euro. Per lui in Turchia nella scorsa stagione 37 presenze e 2 gol. Seri sarebbe stato proposto anche all’Inter: e proprio in questo giro di contatti, l’idea sarebbe arrivata anche al Napoli. Pure in questo caso la pista è complicata: Giuntoli cerca un centrocampista che già conosce la Serie A, e che quindi non soffra l’ambientamento. Nelle scorse settimane, prima dell’approdo al Genoa, Lucci propose a Giuntoli l’ormai ex Lazio Badelj. Il Napoli rifiutò, ma forse poteva far comodo. Fonte: Giovanni Scotto (Il Roma)