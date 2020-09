GdS – Veretout, non è detto che ADL, alla fine, non ci provi

E’ chiaro che, nonostante le altre trattative, sia sempre Jordan Veretout il preferito per il centrocampo del Napoli. Il tecnico azzurro ha infatti spiegato alla società che manca un centrocampista “box to box”, ma per arrivare al giallorosso occorrono soldi. Soldi che possono arrivare soltanto dalle cessioni. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, l’arrivo potenziale di Veretout dipende dalla cessione di Koulibaly. Non è escluso però che De Laurentiis, vedendo eventualmente il Napoli primo in classifica a inizio mese e imbattuto a Torino contro la Juventus, non decida di regalare al tecnico e ai tifosi un colpo a sorpresa per grandi obiettivi.