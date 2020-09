Gasperini:”Quest’anno campionato equilibrato,Milan e Napoli lotteranno per il titolo”

Le parole del tecnico dell’Atalanta Giampiero Gasperini sugli obiettivi della sua squadra e su chi secondo lui lotterà per i vertici alti della classifica:

“Quest’anno sarà dura si è alzata l’asticella di difficoltà ,basti vedere squadre come Sassuolo e Fiorentina che hanno fatto bene nel finale di campionato.Noi dobbiamo fare il nostro lavoro come sempre.Certo non possiamo porci come obiettivo lo scudetto ,altrimenti andremmo fuori strada . Ci sono poi squadre ben rodate come Milan e Napoli. Hanno molta qualità e motivazioni da grande squadra per lottare per il titolo”.