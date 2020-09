ESCLUSIVA – T. Mandato (Campus 3S): “La vicenda Suarez è l’ennesima macchia per il nostro paese”

Il campionato di serie A è partito, davvero mai come quest’anno è incerto, visto il valore delle squadre, il Napoli cercherà di recitare un ruolo importante per i primi posti. Nel frattempo la vicenda Suarez ha ancora gettato fango sul paese e non solo. Di questo ma anche il Campus 3S e il momento degli azzurri di Gattuso, nell’intervista all’avvocato e fondatore dell’evento Tommaso Mandato.

Ancora una volta per il nostro paese c’è una triste vicenda come quella di Suarez. Cosa ne pensi in merito? “Purtroppo è un’ennesima macchia molto triste per il nostro paese, perché mette in risalto che i furbi vanno avanti a discapito di chi vuole lavorare onestamente. E’ chiaro che la Giustizia farà il suo corso, si cercherà di trovare il modo per punire chi realmente ha imbrogliato, ma è una situazione davvero delicata. A livello penale non mi posso esprimere, perché bisognerebbe avere i documenti per poter dare dei giudizi, però le intercettazioni sono state chiare. Aspettiamo cosa accadrà e solo dopo potremo dire la nostra su questa spinosa vicenda”.

Sembra che in questa brutta vicenda ci sia in ballo anche la Juventus. Se il club bianconero fosse coinvolto in maniera netta, cosa rischierebbe a livello disciplinare? “Anche in questo caso non è facile dire esattamente cosa potrà accadere, perché bisognerebbe conoscere i documenti e il contenuto. E’ chiaro che delle responsabilità il club bianconero ce l’ha, nel senso che per fare venire in Italia Suarez, era per poterlo poi acquistare per via del passaporto. Credo, una mia sensazione, ci sarebbe solo un’ammenda, niente di più”.

Si sta avvicinando l’evento del Campus 3S, come vi state organizzando in pieno periodo Covid-19? “Come hai detto tu, dovremo essere molto accorti, perché siamo in piena pandemia, con le mascherine e il rispetto delle norme vigenti, però dal 7 Ottobre fino all’11 non ci faremo trovare impreparati. L’8 ad esempio ci sarà uno spettacolo di Paolo Caiazzo e Federico Salvatore, mentre il giorno dopo ci sarà il Galà dello sport. Verranno premiati Cosimo Sibilia, l’ex tecnico del Napoli Luis Vinicio, i dirigenti e calciatori del Benevento, oltre che i campioni del tennis e non solo. Sarà ingresso a numero limitato per via del Covid-19, ma vi aspettiamo per una 4 giorni davvero importanti”.

Domenica si giocherà al San Paolo Napoli-Genoa, partita dove potrebbe esserci il tridente Mertens-Osimhen e Insigne. E’ l’attacco giusto per scardinare il muro difensivo di Maran? “Domenica a Parma, Gattuso ha fatto la scelta giusta, partire con una squadra equilibrata, ben coperta dal due centrale. Appena il mister ha notato che i “ducali” sono calati, ha messo in campo Osimhen ed ha fatto la differenza. L’attaccante nigeriano ha le caratteristiche per poter fare la differenza, è rapido, forte fisicamente ed ha ampi margini di crescita. Credo che il tridente da te detto, può superare la difesa del Genoa, queste squadre vanno scardinate quanto prima per poter mettere il match in discesa. Sono ottimista anche per domenica e altri tre punti sarebbero una manna per il prosieguo del campionato”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

