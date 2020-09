Dal mercato di Lotito, Callejon non è sparito: dipende da Caicedo

Il mercato della Lazio non è finito, dice Lotito e, tra le varie situazioni monitorate, osserva da lontano anche Callejon. E’ svincolato, ha mercato in Spagna, se ne è parlato con il suo manager, lo stesso di Reina. L’arrivo sembra legato all’eventuale partenza di Caicedo. Callejon potrebbe permettere a Simone di giocare con il 3-4-3, nel 3-5-2 si renderebbe utile pure a destra. La cessione di Caicedo permetterebbe alla Lazio di sbloccare il mercato in entrata, per lui sono stati chiesti 6 milioni, s’è scesi a 5, non s’è mosso ancora nulla. Il Panterone ha parlato con il diesse Tare mercoledì pomeriggio, fino al 5 ottobre la sua partenza è possibile. Sul mercato il suo nome è stato associato al Genoa e all’Hellas Verona.