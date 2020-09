Costo giocatori utilizzati: il club azzurro nella top ten europea

La classifica Cies dei Club.

Ci sono luoghi comuni, idee e frasi che vengono appiccicati ai protagonisti della scena pubblica, soprattutto sportiva, come etichette quasi indelebili. Ci sono, poi, certi dati, elaborati scientificamente, che raccontano altro.

Guardando a questo inizio di stagione 2020-2021, il Cies, il centro internazionale per gli studi sportivi voluto dalla Fifa, ha stilato la classifica dei club che hanno speso maggiormente per i giocatori schierati sul terreno di gioco. Il Cies ha analizzato il costo dei singoli giocatori utilizzati per le gare ufficiali di tutti i principali campionati europei e la sintesi si è tradotta in una classifica. Il Napoli ha la media (spinta anche dall’acquisto di Osimhen) di 21.1 milioni di euro spesi per ogni calciatore sceso in campo: solo 9 club al mondo precedono per spesa media la società di De Laurentiis, che si prende il decimo posto ad un passo dalla Juventus. I bianconeri hanno una spesa media di 22.6 milioni a giocatore, davvero di poco superiore al Napoli. A guidare la classifica, il solito Manchester City con 48.8 milioni spesi per calciatore, a seguire lo United, il Psg, il Liverpool e poi, piuttosto sorprendentemente, l’Everton di Carlo Ancelotti. Fa effetto anche la distanza minima tra il Napoli ed il Real Madrid che ha speso in media poco più di 23 milioni a calciatore utilizzato, a certificare la crescita nelle spese del club azzurro. Alla classifica manca il Barcellona che non ha ancora disputato gare ufficiali. Marco Giordano (Il Mattino)