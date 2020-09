Chiariello: “Il Napoli ha speso più di tutte. La squadra ha un valore importante”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli: “La squadra che ha speso più di tutte, dopo il Chelsea che ha comprato 3-4 giocatori, è il Napoli grazie ad Osimhen. Continuate a dire che il pappone non calcia i soldi, lui ha cacciato più soldi di tutto il calcio italiano. Il Napoli ha una squadra importante che non riesce a completare per i troppi esuberi ed il nodo Koulibaly da risolvere”.