Chiariello: “Col Covid dobbiamo conviverci. Protocolli stringenti ed il campionato va avanti”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNuovo: “Neppure Ibra è immune. È vero che la battuta dello spavaldo giocatore svedese è stata simpatica, ma il Milan è senza il suo ariete. Questo può accadere dappertutto perché siamo nuovamente in un clima di grande attenzione. Protocolli stringenti, si farà in modo che il campionato vada avanti, ma questo incide sulla riapertura degli stadi. Se gli stadi non riapriranno ed i biglietti non saranno venduti, il calcio si ammazza due volte. Troppe perdite economiche, i bilanci non reggeranno ancora molto. Senza il tifo, il calcio muore, è un calcio diverso che siamo stati costretti a subire. Vediamo la ripartenza delle scuole e gli stadi aperti a poche persone, ma il punto è il seguente: dobbiamo conviverci per anni, che ci si attrezzi per il lungo periodo”.