CESSIONI – Younes, Ounas e Malcuit, sono i signor no del Napoli

La parte più difficile per il Napoli non è tanto acquistare i calciatori, paradossalmente è meno complicata, ma cedere i giocatori della rosa. Lo si sta vedendo con Milik che ad oggi ha detto di no alla Roma e sta facendo resistenza anche con il Tottenham. Sondaggi anche dal Siviglia, ma per il momento tutto tace. Ci sono anche altri calciatori che al momento non vogliono andare via: Younes, Ounas e Malcuit. Per i primi due no secco verso Hellas Verona e Cagliari, per il terzino francese invece niente Parma. E’ chiaro che la rosa va sfoltita, per alleggerire il tecnico Gattuso.

Fonte: CdS