Benevento, la scelta di Vigorito per i mille allo stadio

Il Benevento esordirà al Vigorito mercoledì 30 alle ore 18 nel recupero della prima giornata di campionato contro l’Inter. Per quella gara i biglietti saranno messi in vendita online non appena arriverà l’ok da parte della Regione all’apertura dello stadio e saranno ammessi all’acquisto solo gli abbonati della passata stagione, una precisa scelta da parte del presidente Vigorito che in questo modo vuole ringraziare i propri tifosi più affezionati, quelli che non hanno potuto festeggiare sul campo la promozione in A perché gli stadi erano rimasti chiusi dopo il lockdown. Ovviamente gli abbonati dovranno seguire le procedure online e solo i primi a richiedere il biglietto saranno abilitati all’acquisto del tagliando per la partita contro l’Inter, in quella che sarà la prima gara interna per la squadra di Inzaghi dopo il ritorno nella massima serie. Proprio per questo, poi, il club sannita ha invitato a non inoltrare richiesta di biglietto omaggio.

Il Mattino