Adani: “Osimhen spacca la partita, a Zielinski serve più cazzimma”

Daniele Adani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC nel corso della trasmissione Un Sogno Nel Cuore: “Koulibaly è uno dei tre difensori più forti al mondo, a volte sembra che possa anche coprire il reparto da solo. Nel caso andasse via, sostituirlo sarebbe molto complicato. Diciamo che bisognerebbe lavorare di più di reparto”.

Osimhen?

“A Parma ha spaccato la partita, ma ha ancora tanto margine di miglioramento. Gattuso saprà tirare fuori il meglio da questo ragazzo, come la città di Napoli contribuirà a rendere Gattuso un allenatore ancora più competitivo. Osimhen-Gattuso-Napoli sembra una formula vincente”.

Zielinski?

“Centrocampista sopraffino, però è ancora umorale. Sembra che dia il meglio di sé soltanto quando è arrabbiato o stimolato al punto giusto. Per diventare un top, avrebbe bisogno di avere più continuità di rendimento, e perché no, anche più ‘cazzimma’”.

Vecino?

“Potrebbe permettere a Gattuso di avere più soluzioni a centrocampo e in area di rigore in caso di calci piazzati. E’ uno che non molla mai. Spero tanto di vederlo in azzurro”.