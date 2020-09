A volte ritornano e stavolta potrebbe toccare a Llorente

Dopo l’arrivo di Osimhen, lo spazio si è maggiormente ridotto, per cui Fernando Llorente, arrivato in azzurro lo scorso anno a parametro zero, non rientrando più nel progetto del Napoli, è in cerca di “sistemazione”. E, stando a quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, per lui potrebbe esserci un clamoroso ritorno. Alla Juventus. In questo momento Kean resta il preferito dai bianconeri per poter dare un’alternativa a Pirlo nel caso in cui a Morata venisse un raffreddore. Llorente rappresenterebbe il piano B della Vecchia Signora. Lo spagnolo saprebbe ovviamente già come integrarsi all’interno dello spogliatoio e conosce il club. La preferenza però, per adesso, resta per la punta italiana dell’Everton.