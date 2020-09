A breve il primo tour de force per il Napoli

Questo è l’unico periodo della stagione in cui non si gioca ogni tre giorni e c’è la settimana che gli allenatori definiscono tipo. Poi, dopo la pausa delle Nazionali inizierà un vero e proprio tour de force con il Napoli che inizia anche il girone di Europa League dal 22 ottobre. Dunque, il Napoli che affronterà il Genoa non si allontanerà moltissimo da quello di Parma. Ovvio, se avete un euro e volete scommettere, puntate pure sulla staffetta tra i pali tra Meret e Ospina. Nel gioco dell’alternanza è facile prevedere che tocchi al portiere italiano. Che con Valerio Fiori nuovo preparatore sta facendo passi da gigante anche nel lavoro con i piedi. In difesa finché resta, giocherà Koulibaly. Petagna, a NapoliMagazine.com spiega il clima del gruppo: «Quello che ci dispiace è giocare al San Paolo senza il nostro pubblico. Speriamo che presto i tifosi possano tornare negli stadi». Domenica ne saranno mille. Pino Taormina (Il Mattino)