Vecino ha detto sì, ora tocca a Napoli e Inter

Il Napoli ad oggi ha cinque centrocampisti, sono pochi oppure tanti? E’ l’interrogativo che si pone Gattuso, per una stagione dove gli azzurrini vogliono dire la loro su più fronti. Ieri possibile svolta per il sesto nome nella linea mediana, Vecino dell’Inter ha detto sì al club azzurro. Il calciatore uruguaiano non vede l’ora di tornare in campo, ancora un mese e mezzo, ma soprattutto piacerebbe far parte della squadra partenopea. Anche Giuntoli e Gattuso piace l’idea, Vecino ha la “garra”, ovvero la grinta, poi sarebbe adatto per cambiare il modulo a centrocampo. Adesso le due società si dovranno accordare per trovare l’intesa, prestito con diritto vorrebbe il Napoli, mentre l’Inter con obbligo. Saranno giorni importanti, ma Vecino sembra al momento una pista tutt’altro che campata in aria.

Fonte: Corriere dello Sport