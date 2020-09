UFFICIALE – Torino-Atalanta si giocherà, tutti negativi i tamponi in casa granata

In questi giorni nel Torino si era riscontrato un caso di positività al Covid all’interno del gruppo. Per ricontrollare la situazione e decidere in merito al corretto svolgimento delle gare, coinvolgendo tutti, dai giocatori all’ intero staff, sono stati rifatti i tamponi. I risultati sono stati “negativi” per tutti, per questo motivo la squadra prosegue la preparazione. Sabato alle ore 15,00 sfida allo stadio “Grande Torino” contro l’Atalanta, partita davvero complicata, ma c’è voglia di riscatto dopo la sconfitta di Firenze per 1-0.

Fonte: torinofc.it