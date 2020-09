Il Tribunale Nazionale Federale, dopo l’udienza tenuta nella mattinata, ha inibito per 30 giorni il Ceo della Roma, Guido Fienga, oltre a squalificare per 20 giorni il medico Massimo Manara. I due erano presenti oggi in Procura per risolvere il caso “distanziamento sociale” scoppiato dopo la trasferta di Napoli del 5 luglio 2020. Il club di De Laurentiis aveva imputato ai giallorossi il fatto di non aver rispettato i protocolli per il distanziamento sociale.

Fonte: IL Messaggero