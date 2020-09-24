Ufficiale – Coppa Italia, gli arbitri del 1° turno eliminatorio

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per il primo turno eliminatorio della COPPA ITALIA 2020-2021 in programma il mercoledì 23 settembre 2020.
PONTEDERA – AREZZO h. 17.00 a Piancastagnaio
PATERNA
BOTTEGONI – RASPOLLINI
IV: RICCI
CARRARESE – AMBROSIANA h. 17.00
VOLPI
COSTANZO – SCATRAGLI
IV: FIERO
CATANIA – N. NOTARESCO h. 19.00
SANTORO
LOCICERO – LOMBARDO
IV: PIRROTTA
MONOPOLI – MODENA h. 20.00
PEZZUTO
DI VUOLO – PAGNOTTA
IV: DE SANTIS
ALESSANDRIA – SAMBENEDETTESE h. 20.00
MAGGIONI
SCHIRRU – MIELE
IV: GIORDANO
RENATE – AVELLINO h. 18.00
GARIGLIO
TARDINO – LOMBARDI
IV: COLOMBO
NOVARA – GELBISON VL h. 16.30
SOZZA
IMPERIALE – ROSSI C.
IV: SCARPA
PIACENZA – TERAMO h. 15.30
RAPUANO
RANGHETTI – DI GIOIA
IV: DERIO
LIVORNO – PRO PATRIA h. 17.00
MERAVIGLIA
LIBERTI – BERCIGLI
IV: FONTANI
PADOVA – BRENO h. 19.00
DIONISI
TOLFO – VALERIANI
IV: PERENZONI
FERALPISALO’ – PINETO h. 18.30
AMABILE
MONDIN – GALETTO
IV: CARDERA
TERNANA – ALBINOLEFFE 22/09 h. 20.30
FOURNEAU
SECHI – ZINGARELLI
IV: PIASHUKU
JUVE STABIA – TRITIUM h. 18.00
MARCHETTI
DEL GIOVANE – DI IORIO
IV: DI MARCO
BARI – TRASTEVERE h. 17.30
MASSIMI
ROBILOTTA – RUGGIERI
IV: GAROFALO
CARPI – CASARANO h. 16.00
PRONTERA
CECCONI – CALIARI
IV: BITONTI
POTENZA – TRIESTINA h. 18.30
ILLUZZI
MASTRODONATO – FIORE
IV: NATILLA
SUD TIROL – SASSARI 22/09 h. 14.30 a Salò
CAMPLONE
DELLA CROCE – MORO
IV: MAGGIO
CATANZARO – V. FRANCAVILLA h. 17.00
MARINI
FIORITO – DE MEO
IV: COSSO