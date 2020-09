forte difensore uruguaiano Di

ego Godín.

Accordo sino al 30 giugno 2023. Nato a Rosario, il 16 febbraio 1986, inizia al Cerro. Poi Nacional di Montevideo. A 21 anni in Spagna. Villarreal. In tre stagioni, 116 presenze e 4 reti tra competizioni nazionali e internazionali. 2010 il passaggio all’Atletico Madrid. Quasi un decennio. Costellato di imprese. Vince il titolo di Campione di Spagna (2014). La Coppa del Re (2013). La Supercoppa spagnola (2014). 2 Europa League (2012 e 2018). 3 Supercoppe europee (2010, 2012 e 2018). 2 volte finalista in Champions League. Realizzando anche il gol in quella di Lisbona. Lascia l’Atletico dopo 389 partite e 27 reti. Quindi l’Inter. 36 gare e finalista di Europa League. Dove ha realizza 1 rete. Capitano e punto di forza della Nazionale dell’Uruguay, partecipa a 3 edizioni della Coppa del Mondo. Tra cui quella del 2010, chiusa al quarto posto. 5 Coppa America. 1 vinta nel 2011. In totale con la Celeste 135 gare e 8 reti. Classe. Garra. Carica e voglia di vincere. Grande leadership. Carisma. Con Godín il Cagliari acquisisce un calciatore invidiabile. E di assoluto spessore internazionale. Uno dei più forti difensori centrali. Eccezionale nel gioco aereo. Contrasti. Anticipo. Regista del reparto difensivo. Con la Sardegna nel destino: è sposato con Sofia. Figlia dell’ex centrocampista Pepe Herrera. Nata proprio a Cagliari.