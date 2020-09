Uefa – Supercoppa Europea: Bayern Monaco-Siviglia 2-1

BAYERN MONACO-SIVIGLIA 1-1 primo tempo; 13′,gol del Siviglia. Jesus Navas centra per la sponda di testa di De Jong. L’accorrente Rakitic può battere a rete sotto misura. Ma viene caricato fallosamente da Alaba. Rigore. Ocampos realizza. 1-0 Siviglia. 22′, occasione per il Bayern. Lewandoeski devia largo un bel traversone di Mueller. Pallone a lato. 30′, Lewandowski si smarca in profondità. Servito a tu per tu con Bonou, tenta un colpo sotto. Il portiere blocca. 34′, gol del pareggio del Bayern. Mueller vede in area Lewandowski. Sponda di testa all’indietro. Arriva Goretzka, che realizza. 1-1. Finisce il primo tempo. Gara altalenante nel dominio della palla. Bavaresi prevalenti. Ma dopo un ottimo inizio del Bayern, è stato il Siviglia ad andare in gol. Con giocate tecnicamente eccellenti. Che hanno portato anche al rigore del vantaggio. Dopo il gol, il Bayern ha reagito. E, dopo averlo sfiorato in un paio di occasioni, è pervenuto al pareggio.

Secondo tempo. 58′, occasioni Bayern. Prima una parata di Bounou. Poi Fernando salva su conclusione di Sanè. 76′, ancora Bayern. Alaba verso il centro area. Sulla palla si gettano Lewandowski e Koundé. Deviazione in angolo. 87′ Neuer salva il Bayern. En-Nesyri va a tu per tu contro il portiere del Bayern. Prova a metterla con il sinistro aperto. Ma il rigore in movimento viene miracolosamente deviato in angolo. Finiscono i tempi regolamentari. 1-1.

Primo tempo supplementare 1-1. 92′, ancora Siviglia. Ancora En-Nesyri. Percussione e conclusione da dentro l’area. Il tiro basso va verso il primo palo. Neuer si salva con la parte esterna del piede. Palla sul palo. 100′, occasione Bayern. Cross di Sule. Inserimento di Kimmich. Non va. 104′, gol del vantaggio Bayern. Bounou smanaccia male un tiro da dentro l’area di Alaba. Sulla respinta, Javi Martinez segna di testa. 2-1.

Secondo tempo supplementare 2-1. La gara si spegne progressivamente. Il Bayern si difende con un assetto ordinato. Ed un possesso palla insistito ed efficace. Il Siviglia palleggia bene. Ma, ormai, in maniera sterile. E non più pericolosa. Solo En-Nesyri ci prova ancora, con un azione personale in area. Ma perde il tempo di gioco utile per tirare in porta. E poi si trascina da solo la palla oltre la linea di fondo. La gara termina 2-1.

Nello stadio gioiello di Budapest, Puskas Arena, davanti a circa 20.000 spettatori, su una capienza di circa 70.000, il Bayern si aggiudica la Supercoppa Uefa. Nel secondo tempo due gol annullati ai bavaresi (Lewandowski e Sané). Nel primo supplementare palo di En-Nesyri. Poi l’episodio decisivo su sviluppi da angolo. Con la rete del centrocampista spagnolo Javi Martinez, in forza al Bayern. Secondo successo per il Bayern in questa manifestazione.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Süle, Hernandez (99′ Davies), Alaba (112′ Boateng); Kimmich, Goretzka (99′ Javi Martinez); Gnabry, T. Müller, Sané (70′ Tolisso); Lewandowski. All. Flick

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Rakitic (56′ O. Torres), Fernando, Jordán (94′ Vazquez); Ocampos, L. De Jong (56′ En-Nesyri), Suso (72′ Gudelj). All. Lopetegui

Marcatori: 13′ rig. Ocampos (S), 34′ Goretzka (B), 104′ Javi Martinez (B)

Ammoniti: Alaba, Jordan, Fernando, Kounde, Hernandez, Escudero