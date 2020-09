Uefa – Supercoppa Europea: Bayern Monaco-Siviglia 1-1

BAYERN MONACO-SIVIGLIA 1-1 primo tempo; 13′,gol del Siviglia. Jesus Navas centra per la sponda di testa di De Jong. L’accorrente Rakitic può battere a rete sotto misura. Ma viene caricato fallosamente da Alaba. Rigore. Ocampos realizza. 1-0 Siviglia. 22′, occasione per il Bayern. Lewandoeski devia largo un bel traversone di Mueller. Pallone a lato. 30′, Lewandowski si smarca in profondità. Servito a tu per tu con Bonou, tenta un colpo sotto. Il portiere blocca. 34′, gol del pareggio del Bayern. Mueller vede in area Lewandowski. Sponda di testa all’indietro. Arriva Goretzka, che realizza. 1-1. Finisce il primo tempo. Gara altalenante nel dominio della palla. Bavaresi prevalenti. Ma dopo un ottimo inizio del Bayern, è stato il Siviglia ad andare in gol. Con giocate tecnicamente eccellenti. Che hanno portato anche al rigore del vantaggio. Dopo il gol, il Bayern ha reagito. E, dopo averlo sfiorato in un paio di occasioni, è pervenuto al pareggio.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Süle, Hernandez, Alaba; Kimmich, Goretzka; Gnabry, T. Müller, Sané; Lewandowski. All. Flick

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Rakitic, Fernando, Jordán; Ocampos, L. De Jong, Suso. All. Lopetegui

Marcatori: 13′ rig. Ocampos (S), 34′ Goretzka (B)