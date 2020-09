In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Luca Telese, LA7: “Caso Roma? La società è in mezzo ad un terremoto per quanto accaduto su Diawara. Mi sembra ci sia grossa difficoltà a Roma, anche per quanto riguarda Dzeko. Sul ritorno di Totti, tutti ne parlano, ma non accade mai. Non vedo ancora un terreno solido affinché accada”.