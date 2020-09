Stefano Capozucca: “Sokratis somiglia a Manolas”

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, Stefano Capozucca, ex direttore sportivo del Genoa: “Sokratis è un ottimo giocatore. Lo dimostra la carriera che ha fatto. Somiglia a Manolas. Molto veloce. Ha fatto un ottimo percorso. Spero possa approdare in azzurro. Quello scorso, è stato un campionato un po’ anomalo. Non si è capito il punto d’inizio ed il punto di fine. Quello che inizia anche sarà particolare. Gli organici non sono mutati molto. Si è aggiunta anche la crisi. Un grande acquisto l’ha fatto il Napoli. Con Osimhen“.

Fonte: Radio Punto Nuovo