Nella notte il Monza ha chiuso il grande colpo. Arriva in Lombardia Kevin Prince Boateng. Il classe 1987 arriverà in città fra oggi e domani. Dopo l’esperienza al Besitkas in prestito dalla Fiorentina (ultima stagione da 26 presenze totali e 4 gol), il giocatore dunque è pronto a ripartire dalla Serie B e nel club in cui ritrova Galliani e Berlusconi dopo gli anni al Milan.

