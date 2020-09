Riparte il piano-cessione per Milik, AdL tratta con il Tottenham

Il Napoli e Milik, una trattativa per la cessione che al momento non ha portato a nulla di concreto, se non giornate di tira e molla, davvero estenuanti. Prima la Juventus, poi la Roma, con diversi colpi di scena, adesso il Tottenham. La squadra di Mourinho cerca un vice Kane per una stagione ricca di impegni, anche perchè c’è Dele Ally che potrebbe dire addio alla compagine londinese. Non mancano i contatti tra le parti, gli intermediari sono lì per cercare di trovare uno sbocco, con De Laurentiis attento osservatore. La sensazione è che il bomber polacco alla fine possa andare via, restare un anno senza giocare, nessun c.t. convocherebbe un calciatore fermo, senza essere mai impiegato. Ci vorrà ancora pazienza, ma questa potrebbe essere la volta buona, ma come ha insegnato questa vicenda, mai dare nulla per scontato.

Fonte: CdS