Ramazzotti: “Nuovo protocollo sulla riapertura degli stadi al 25%, è corsa contro il tempo”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Andrea Ramazzotti, Corriere dello Sport: “Oggi c’è un incontro importante tra le regioni. Verrà varato il nuovo protocollo per l’apertura di tutti gli impianti sportivi, compresi i palazzetti e tutti gli impianti dove vengono svolte manifestazioni sportive a livello professionistico e non. Questo nuovo protocollo è stato benedetto dal Ministro dello Sport, Spadafora, che lo sosterrà con forza di fronto al CTS. Se sarà ritenuto valido, sarà una corsa contro il tempo da parte del Ministro per trovare uno strumento per varare il DPCM in vigore e consentire l’afflusso negli stadi già dal 3-4 ottobre. Si parla al massimo del 25% della capienza, ma non è detto che tutti gli stadi vengano riempiti in questa percentuale, perché oltre allo stadio, c’è da garantire la sicurezza nella logistica“.