Pisacane chiarisce le posizioni di Palmiero, Tutino e Contini

In attesa della chiusura del mercato, il Napoli definisce altre due operazioni in uscita in vista della stagione già cominciata. «Palmiero ormai è un giocatore del Chievo Verona. Abbiamo trovato l’accordo ieri e sarò lì per chiudere la trattativa, andrà in prestito con diritto di riscatto» ha specificato Vincenzo Pisacane, agente del calciatore azzurro.

Altra situazione definita è quella di Tutino. «Dovrebbe essere tutto a posto con la Salernitana. Ci sono alcuni dettagli da limare che al momento rallentano la trattativa. Ha nelle corde almeno 20 gol in Serie B, specialmente nel modulo di gioco della squadra scelta» ha continuato a Radio Punto Nuovo. «Mentre Contini resterà sicuramente al Napoli e sarà il terzo portiere». Fonte: Il Mattino