Piccioni: “Tre reati presenti nel caso Suarez, situazione grave in Italia”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Valerio Piccioni, Gazzetta dello Sport: “Bisogna guardare ai fatti. Ci sono alcune persone intercettate che conversano tra di loro, qualcuno menziona il dirigente della Juventus Fabio Paratici. Stando a quanto conclamato, il coinvolgimento sarebbe molto generico. C’è poi una telefonata di cui ha parlato il rettore che è un ringraziamento da parte di Paratici. Attualmente, il coinvolgimento della Juventus è una deduzione di qualcosa che viene fuori dai fatti di cui siamo venuti a conoscenza. Ci sono due letture di questa storia: al di là dell’esito giudiziario, c’è un’odiosa differenza tra un comune mortale che deve percorrere tutta una serie di strade, poco comode, per raggiungere un pezzo di carta ed un giocatore di calcio che fa un percorso molto più agevole. Siamo in presenza di tre reati, ma siamo fondamentalmente di fronte ad una situazione grave in Italia: arriva un grande personaggio e gli metti il tappeto rosso, violando doveri”.