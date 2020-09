Non solo Vecino: Midtsjo per il centrocampo azzurro

Bisogna riempire una casella del centrocampo azzurro. Il Napoli sta trattando, come è noto, Vecino con l’Inter, ma contemporaneamente ci sarebbe una trattativa in corso anche per Fredrik Midtsjo dell’AZ Alkmaar. Come si legge sul Corriere del Mezzogiorno. Il centrocampista, classe 1993, è stato recentemente eliminato con il suo club dai preliminari di Champions League. Le parti, si legge, sarebbero alla ricerca di un’intesa per formula e cifre. Un investimento sulla base di 8-9 milioni di euro.