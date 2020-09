Napoli e Inter discutono di Vecino: Differenza tra domanda e offerta

L’ultima idea del Napoli per il centrocampo del Napoli è Matias Vecino, centrocampista dell’Inter, che piace molto a Gattuso. L’uruguaiano, 29 anni, adesso è infortunato e dovrebbe tornare in campo a fine novembre. L’allenatore azzurro ne apprezza la duttilità tattica, la capacità di inserimento e quella di saper giocare in più ruoli a metà campo. Le due società ne stanno discutendo, si ragiona su un prestito con diritto di riscatto da fissare a circa 12 milioni secondo il Napoli, a 18 per l’Inter. Vecino ovviamente sarebbe felice della destinazione, essendo chiuso all’Inter dove c’è un sovraffollamento di centrocampisti ai quali si è aggiunto proprio ieri anche Vidal, pupillo di Conte. Fonte: CdS