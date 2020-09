Montefusco:”Osimhen? Lui è stato bravo a rompere la partita a Parma”

A Radio Marte è intervenuto l’allenatore Vincenzo Montefusco, parlando di Osimhen e delle scelte di Gattuso:

“4-3-3 o 4-2-3-1? In questo momento con il primo modulo perché il Napoli è già abituato, anche se c’è una mancanza di inserimento delle mezzali. Però giocando con una sola punta centrale c’è più possibilità di inserimento. Gattuso contro il Parma è stato bravo a capire che si giocava contro una squadra mediocre, ha cambiato e la partita l’ha vinta lui. Poi si chiuderà il mercato e potremo ricominciare a parlarne. Osimhen? Lui è stato bravo a rompere la partita a Parma ma chi gioca titolare lo decide l’allenatore, è pagato per prendersi responsabilità. Io farei giocare sempre Mertens. Dal momento in cui si compra Osimhen lui ha bisogno di spazi e non ha il guizzo alla Mertens o alla Insigne”.