Mirko Calemme: “Tottenham a Milano, incontro per Milik”

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, Mirko Calemme, calciomercato.it: “Il Tottenham è a Milano, dietro al blitz per Milik, c’è la volontà di capire i margini di una trattativa anche con l’Inter per Skriniar. Gli Spurs sono i più interessati al polacco, perché non hanno altre prime punte oltre Kane. Avevano fatto un sondaggio per Belotti, che costa il doppio, quindi è verosimile immaginare un’offerta per il polacco. Vedremo quanto gli Spurs potranno mettere sul piatto“.

Fonte: Radio Punto Nuovo