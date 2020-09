Massimo Ugolini: “Vecino? Si sarebbe già muovendo per cercare casa a Napoli”

All’esterno di Castel Volturno, il giornalista di Sky Massimo Ugolini parla del mercato del club azzurro e sul momento della squadra di Gattuso. “Vecino? E’ da sempre un obiettivo del Napoli, piace a Gattuso che lo potrebbe inserire in un centrocampo a 2 o a 3. Il calciatore uruguaiano ha già espresso il suo gradimento, anzi si starebbe già muovendo per cercare casa in città. Naturalmente sono i club che dovranno trovare l’intesa, ma è già un buon inizio. Sulla formazione è chiaro che Gattuso cercherà di trovare il giusto equilibrio, per provare ad inserire insieme Mertens, Insigne, Osimhen e Lozano”.

La Redazione