La tentazione di Gattuso contro il Genoa: il Napoli a tre punte

Uno dei temi di questa stagione in casa Napoli è sicuramente quale tridente mettere in campo, visto l’arrivo di Osimhen e non solo. A Parma l’ex del Lille è partito dalla panchina, è entrato in campo ed ha fatto la differenza. Contro il Genoa, secondo le pagine del Corriere dello Sport, possibile tridente composto da Mertens, Osimhen e Insigne, in modo da poter fare sin da subito la differenza. Per il resto le altre novità potrebbero essere Lobotka al posto di Demme e Mario Rui per Hysaj.

Fonte: Corriere dello Sport