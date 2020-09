Il Psg cerca sempre Koulibaly. Voci dalla Spagna per Llorente

Più passano i giorni e la sensazione in casa Napoli è che Koulibaly possa restare in maglia azzurra, visto che al momento non sono arrivate offerte da capogiro per il difensore senegalese. Il Manchester City sembra ormai che si sia tirato indietro, è rimasto solo il Psg. Dopo i contatti dei giorni scorsi tra il d.s. Leonardo e AdL, non sono arrivate offerte, potrebbe anche essere una strategia del club transalpino prima del possibile affondo. Del resto 11 giorni sono ancora tanti, perciò ancora oggi Koulibaly è a rischio cessione. Su Llorente invece non è semplice trovare un acquirente, visto il suo ingaggio, ma voci dalla Spagna parlano di un interesse del Siviglia, tra l’altro sarebbe per lui un ritorno. Dalle voci alla concretezza, il mercato è anche questo.

Fonte: Corriere dello Sport