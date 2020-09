Il City “abbandona” Koulibaly: in piedi solo l’ipotesi PSG

Resta in piedi solo l’opzione PSG. Il City di Guardiola avrebbe virato su Gimenez dell’ Atletico Madrid e “abbandonato” la pista Koulibaly. Lo afferma l’esperto di mercato Alfredo Pedullà. Da Sportitalia, poi si aggiunge: “Il Manchester City si è ritirato dall’affare Koulibaly, probabilmente in modo definitivo. Il club di Manchester ha virato su Gimenez che arriverà nel 2021 per circa 80mln di euro. A questo punto per il senegalese avanza il Paris Saint Germain, ma il Napoli non andrà oltre metà della settimana prossima. Gattuso non lascerà partire gli ultimi giorni il calciatore. Discorso diverso per Milik. Il calciatore cerca squadra, il Napoli chiede 25 milioni e ci sono Tottenham e Newcastle su di lui. Favoriti gli Spurs”.