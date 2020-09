E.L. – Milan-Bodo/Glimt: Doppietta di Calhanoglu e prima gioia per Colombo

Milan-Bodo/Glimt 3-2 Junker (B) 15′, Calhanoglu (M) 17′ 50′, Colombo (M) 32′, Hauge (B) 55′

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessiè, Bennacer (Tonali 80′); Castillejo (Krunic 65′), Calhanoglu, Saelemaekers; Colombo (Maldini 57′). A disposizione: Tatarusanu, Diaz, Kalulu, Krunic, Laxalt, Maldini, Tonali. Allenatore: Pioli.

BODO GLIMT (4-3-3): Haiklin; Sampsted (Solbakken 83′), Lode, Moe, Bjorkan; Fet (Kondradsen 65′), Berg, Saitnes; Zinckernagel, Junker (Boniface 90′), Hauge. A disposizione: Smits, Boniface, Foosnaes, Hagen, Hoibraaten, Konradsen, Solbakken. Allenatore: Knutsen.

Arbitro: Fran Jovic (CRO).

Ammoniti: Konradsen (B) 69′.

Note: recupero p.t. 1′, recupero s.t. 3′.

Primo tempo. La prima occasione arriva al 15′ col vantaggio norvegese firmato da Junker con una precisa zampata mancina a incrociare sul cross rasoterra di Hauge, il pareggio rossonero arriva a stretto giro di posta con Calhanoglu che dal limite lascia partire un missile col sinistro dopo l’imbucata di Bennacer. Al 22′ Calhanoglu prova a restituire il favore a Bennacer ma l’ex Empoli solo davanti al portiere si divora il goal, passano 4 minuti e Colombo cerca il sinistro a giro sotto l’incrocio dal centro dell’area ma Haiklin in tuffo respinge. Al 32′ il Milan completa la rimonta col tap-in di Colombo sul cross basso di Theo Hernandez deviato col tacco da Calhanoglu, nel finale i rossoneri amministrano il possesso palla così al duplice fischio si va a riposo sul 2-1 per il Diavolo.

Secondo tempo. Nella ripresa arriva il tris rossonero col bellissimo destro al volo di Calhanoglu che apre il piatto destro sul cross da corner di Castillejo e insacca, al 55′ Hauge accorcia le distanze con un missile dai 25 metri che trafigge Donnarumma. Al 62′ Calhanolgu imbuca alla perfezione per Theo Hernandez che solo davanti al portiere centra in pieno Haiklin, passa un minuto e Daniel Maldini riceve da uno scatenato Calhanoglu e insacca ma la rete viene annullata per offside. Al 79′ Krunic supera due avversari in dribbling e serve in area Saelemaeker che supera Haiklin con lo scavetto ma Moe salva sulla linea in scivolata. All’85’ Saltnes di testa colpisce a botta sicura ma Donnarumma in tuffo respinge. Nel finale non arriva il pareggio norvegese così al triplice fischio il Milan passa il turno.

A cura di Emilio Quintieri